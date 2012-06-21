Минулого тижня рекордні 34 ОСББ скористалися урядовою програмою «теплих» кредитів, залучивши у державних банках понад 7 мільйонів гривень на енергоефективні заходи. Порівняно з позаминулим тижнем, до термомодернізації багатоповерхівок долучилося 23 ОСББ, а ще за тиждень до цього – 14 ОСББ. «Якщо торік до неї долучалося щотижня 10—15 ОСББ, то цьогоріч – уже 25—30 ОСББ», — повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Популярність програми пояснюється чималим відшкодуванням вкладених в утеплення коштів. ОСББ отримує з держбюджету компенсацію від 40% до 70% від залучених коштів. Додаткове відшкодування можна одержати й від місцевих органів влади. Сьогодні налічується 289 місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів. Додатково стимулює ОСББ до утеплення житла літній період. Це ідеальна можливість завчасно підготуватися до наступного опалювального сезону, повідомляють у відомстві.
За три роки існування програми нею скористалися вже понад 900 ОСББ, які залучили понад 125,8 мільйона гривень на утеплення багатоповерхівок.