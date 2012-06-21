У Дніпрі знайшли корисне застосування для колишніх новорічних красунь. Ялинки, які викидають містяни, комунальники збирають та подрібнюють, а друзки використовують для опалення приміщень комунальних підприємств.
Про особливості процесу розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
«Ялинки перемелюють, і після цього ми розвозимо їх на комунальні підприємства, які мають котельне обладнання та спалюють ці тріски. Тобто всі ці ялинки використовуються для опалення наших комунальних підприємств», – пояснив Михайло Лисенко.
Він також повідомив, що програму з утилізації ялинок у Дніпрі випробували ще минулого року. Цієї зими її запустили на повну потужність. Такий спосіб значно ефективніший, адже вивозити ялинки на смітник незручно – дерева, хоч важать відносно небагато, займають багато місця в машинах.
Наразі в місті працює вісім бригад із технікою. У кожному мікрорайоні комунальники визначають найбільші стихійні скупчення викинутих ялинок. Цьогоріч додатково закупили шість дробарок, які здатні за лічені секунди перетворити хвойні дерева на друзки. Уже наступного року мерія планує придбати ще низку спецмашин. Розглядають також варіанти купівлі техніки, яка не тільки подрібнюватиме деревину, а й складатиме її в брикети. Опалювати приміщення залишками від ялинок здатні, зокрема, котельні комунальних підприємств «Дніпроводоканал», «УРЕА» та «Зеленбуд». Такого палива підприємствам вистачає в середньому на три місяці.
Зібрати й утилізувати всі ялинки в Дніпрі планують до середини лютого.
Прес-служба Дніпровської міської ради