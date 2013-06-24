На виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 23 червня 2023 року Уряд утворив Комісію для перевірки стану мостів в Україні. Її очолив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдання комісії — перевірити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних мостів на дорогах загального користування та залізничних мостових споруд. Перелік пріоритетних для перевірки мостів визначатиметься Комісією.

«Підтримка мостів у належному стані – в першу чергу, питання базової безпеки людей, які ними пересуваються. У період військового стану мости стали важливим елементом обороноздатності країни, а також шляхами для гуманітарної евакуації та експортної логістики. Наша задача зараз – зʼясувати реальний технічний стан споруд. Після цього спільно з балансоутримувачами (міськими та обласними адміністраціями) визначити шляхи вирішення проблем. Вважаю, що безпека та обороноздатність мають бути топ-пріоритетом для влади будь-якого рівня», — зазначив Олександр Кубраков.

До складу комісії увійдуть представники Міністерства відновлення, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Як працюватиме комісія?

Для визначення технічного стану мостів планується:

аналіз первинної технічної та експлуатаційної документації;

проведення огляду та обстеження споруд;

зʼясування реальної міцності матеріалів елементів мостів;

виконання перевірочних розрахунків вантажопідйомності;

встановлення реальних характеристик безпеки елементів.

Результати обстеження мостів будуть занесені в єдину інформаційну аналітично-експертну систему АЕСУМ для формування подальших кроків щодо їх відновлення.

Станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів.

За даними профільного науково-дослідного інституту «ДерждорНДІ» – середній вік більшості автомобільних мостів – понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 – зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.