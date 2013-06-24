З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Прем’єр-міністр Денис Шмигаль узяв участь у нараді щодо соціального захисту ліквідаторів, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

«Хочу подякувати кожному, хто боровся на Чорнобильській АЕС із цією аварією, подякувати всім, хто віддав своє життя, тим, хто залишився живим, але назавжди поховав своє здоров’я», — сказав Президент Володимир Зеленський. Він вручив державні нагороди учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

Денис Шмигаль підкреслив, що одним з головних пріоритетів діяльності уряду в галузі соціальної політики залишається поліпшення умов життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та їхній соціальний захист.

«Підтримувати людей, які ризикували власним життям та здоров’ям, — це обов’язок держави. У державному бюджеті на 2021 рік було збільшено видатки для забезпечення соціального захисту ліквідаторів до 2,5 мільярда гривень. На 2022-й передбачено вже 2,8 мільярда. Це яскраво демонструє, що держава постійно збільшує ресурс на підтримку чорнобильців», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Він нагадав: у липні уряд ухвалив рішення, що особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримуватимуть підвищену пенсію. Середній розмір підвищення виплат становить понад 2300 гривень. «У березні цього року всі пенсії чорнобильцям було проіндексовано на 11%. І середня пенсія ліквідаторів становить майже 10 тисяч гривень», — зауважив Прем’єр.

«Сьогодні ми вшановуємо героїчний вчинок учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Рівно 35 років тому було здано в експлуатацію саркофаг, що ізолював радіоактивні відходи з четвертого блока. Та варто пам’ятати, яка висока ціна цієї безпеки. Це сотні тисяч життів. Схиляємо голови в пам’ять про ліквідаторів. Вічна слава героям!» — ушанував пам’ять ліквідаторів Прем’єр-міністр.