П’ятнадцятий рік поспіль у Запоріжжі проводять міську благодійну акцію для дітей з обмеженими можливостями. Цього разу біля Запорізької міськради зібралося одразу 70 Дідів Морозів, які після напутнього слова від заступника Запорізького міського голови Анатолія Пустоварова вирушили по всьому місту, аби поздоровити з Новорічними і Різдвяними святами маленьких запоріжців, які за станом здоров’я не можуть вийти з дому.
Подарунки цього дня отримали 160 діток з обмеженими можливостями. Також в рамках акції «Дід Мороз-2017» в місцевому Будинку культури «Титан» та Запорізькому державному цирку відбулися новорічні вистави, які відвідали 2,5 тисячі діток. Усього на проведення новорічних свят для дітей, нужденних у соціальній підтримці, із міського бюджету було надано понад 140 тисяч гривень.
Заходи для своїх підопічних організували фахівці Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Перед Новим роком діти з сімей, які опинилися в складних сімейних обставинах, у тому числі й діти переселенців, узяли участь у святкових заходах у театрі юного глядача, міських палацах культури. Пройшли святкові заходи й у відділеннях соціальної реабілітації дітей-інвалідів Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування. Для них також були підготовлені новорічні програми. Разом з батьками вихованці взяли участь у цікавих іграх, запальних хороводах. Улюблені персонажі створювали святковий настрій, запрошуючи дітей до цікавого світу казки.