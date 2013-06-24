Дмитро Кулеба підбив підсумки Мюнхенської конференції. Участь Президента України Володимира Зеленського та української делегації в Мюнхенській безпековій конференції продемонструвала, що на тлі агресивних дій Росії міжнародні партнери України однозначно стоять на боці України як у словах, так і в конкретних діях.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у Мюнхені під час прямого спілкування з користувачами Facebook.

«Вчора і сьогодні мене запитували: чи бачу я ще вікно для дипломатії, чи може дипломатія спрацювати та зупинити негативний сценарій. Моя відповідь ствердна. Так. Ми бачимо, що відбувається на фронті, що робить Росія. Але дипломатія продовжує працювати. З нашими ключовими партнерами ми узгодили кроки, якими будемо тримати Росію на дипломатичному треку», — заявив міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що наступного тижня заплановано зустріч державного секретаря США з міністром закордонних справ РФ, а також телефонні розмови світових лідерів із керівництвом Росії. Президент України Володимир Зеленський озвучив ініціативу скликати саміт постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина для обговорення безпекової ситуації.

«Я запевняю вас, що ми використаємо кожну, навіть найменшу можливість втримати Росію в просторі дипломатії, і наші партнери нас у цьому підтримують», — підкреслив він.

Водночас Дмитро Кулеба нагадав, що Україна готується до будь-яких сценаріїв: «Україна зараз сильна як ніколи. Ми продовжуємо зміцнювати обороноздатність України та готувати застосування жорстких санкцій проти Росії».

Міністр перелічив велику кількість дипломатичних контактів, які провів у Мюнхені глава Української держави. Серед них зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камалою Гарріс, прем’єр-міністром Болгарії Кірілом Петковим, з яким Президент Володимир Зеленський підписав декларацію про європейську перспективу України. Це вже восьма така декларація, тобто майже третина країн ЄС вже зафіксували зобов’язання підтримати заявку України на вступ до Євросоюзу.

«Учора на всіх моїх зустрічах з європейськими колегами та у виступі на публічному заході я сказав дуже прості слова: «Колеги, настав час надати Україні європейську перспективу. Чітко сказати, що Україна буде членом Європейського Союзу». Це потрібно робити саме зараз. Це буде чіткий сигнал Росії: що б ви там не робили і до яких би провокацій не вдавалися, Україна є європейською державою в усіх сенсах і буде членом ЄС», — наголосив міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що це був би і сигнал українському народу: хоч би як Росія намагалася повернути історію назад, Україна та український народ будуть частиною великої європейської сім’ї.

«Зараз не час для сумнівів. Час ухвалювати рішення. Важку ситуацію неможливо вирішити без складних рішень. Закликаємо партнерів відкинути вагання щодо майбутнього членства України в ЄС», — зауважив він.

Крім того, Дмитро Кулеба розповів про понад десяток власних зустрічей із іноземними колегами в межах 58-ї Мюнхенської безпекової конференції. Серед них — переговори з державним секретарем США, участь в зустрічі міністрів Групи семи, зустріч міністерської нормандської трійки, зустрічі з главами дипломатії Канади, Грузії, Великої Британії, Ірландії, Румунії, Північної Македонії, Кенії. У другий день також відбулися переговори з міністрами закордонних справ Австралії, Бельгії, Ліхтенштейну та Норвегії.

Міністр заявив, що за підсумками переговорів Ліхтенштейн ухвалив рішення про приєднання до «Кримської платформи» та стане 48-ю державою-членом цього формату.

Глава МЗС України нагадав, що з Мюнхена вирушає до Брюсселя, де в понеділок бере участь у важливому засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.