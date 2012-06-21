Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» входять до першої тридцятки футбольних клубів Європи в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Відповідний рейтинг оприлюднено у понеділок на офіційному сайті організації.
ФК «Динамо» посідає в ньому 21 місце. Кияни 16 разів брали участь в Лізі чемпіонів. За цей час столична команда провела 109 матчів, в яких здобула 29 перемог при 27 нічиїх і 53 поразках. Усього в турнірі динамівці набрали 89 очок.
«Шахтар», який грав у Лізі чемпіонів 11 разів, посідає 26-ту позицію — 74 поєдинки, 26 перемог, 13 нічиїх, 35 поразок, — 65 очок.
Найуспішнішим клубом в історії залишається мадридський «Реал». Королівський клуб у віртуальній таблиці всього на 5 очок випереджає свого принципового суперника «Барселону».
«Реал» провів найбільше матчів (231), здобув найбільше перемог (136) і більше за всіх забив м’ячів (483). Одночасно мадридці більше всіх пропустили — 247. Цікаво, що у «Реала» і «Барселони» однакова різниця забитих і пропущених м’ячів: +236. Мюнхенська «Баварія» посідає третій рядок і нарощує перевагу над «Манчестер Юнайтед», який в цьому сезоні в Лізі чемпіонів участі не бере. П’ятим, із серйозним відставанням, йде лондонський «Арсенал». На шосте місце піднявся туринський «Ювентус».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»