Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року на мільйон тонн — доК69 мільйонів тонн зернових та олійних. 2022го врожай, за оцінкою УЗА, сягнув 73,8 мільйона тонн зернових та олійних.
Менший обсяг майбутнього врожаю порівняно з минулими сезонами зумовлений окупацією частини території, замінуванням, веденням бойових дій і браком коштів та інших ресурсів в аграріїв для повноцінної посівної кампанії та вирощування культур. За оцінкою УЗА, загаломКзасіяно приблизно 19,7 мільйона га порівняно з 25 мільйонами га в середньому в попередні роки. Звісно, багато залежить від подальших погодних умов, які досі були сприятливими для зернових та олійних культур.
Експорт з України за цих умов уКновому сезоні 2023/2024 можеКстановити 44,8 мільйона тонн.КУ минулому сезоні (закінчився 30 червня 2023го), за оцінкою УЗА, експорт сягнув 58 мільйонів тонн. Виручка України від експорту зернових, олійних та олії за минулий маркетинговий рікКсягнула майже $20 мільярдів.
Перехідні залишки на початку нового сезону становили майже 10 мільйонів тонн зернових та олійних, що в 2,5 раза більше, ніж у попередні сезони, крім 2022/2023 МР, коли залишки були максимальні — приблизно 25 мільйонів тонн.
Загалом експорт зернових та олійних в 2023/2024 МР можна очікувати на зазначеному рівні, якщо збережеться робота українських чорноморських портів і розвиватимуться альтернативні маршрути, зокрема дунайський шлях. Світ уже переконався, що експорт зерна через українські порти та гарантування безпеки мореплавства в Чорному морі — єдиний шлях швидко й ефективно постачати українське зерно до країн, які вкрай його потребують. Тому Україна розглядає план «Б», який стосується дунайських портів і додаткових фінансових інструментів, які дадуть змогу страхувати судна, котрі заходитимуть до портів ВеликоїКОдеси і перевозитимуть зерно без зернової угоди. Оптимізація суднозаходів через гирло Бистре та Сулінський канал дасть змогу збільшити перевалку зерна в дунайських портах на 20 мільйонів тонн на рік.