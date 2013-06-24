Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року на мільйон тонн — доК69 мільйонів тонн зернових та олійних. 2022­го врожай, за оцінкою УЗА, сягнув 73,8 мільйона тонн зернових та олійних.

Менший обсяг майбутнього врожаю порівняно з минулими сезонами зумовлений окупацією частини території, замінуванням, веденням бойових дій і браком коштів та інших ресурсів в аграріїв для повноцінної посівної кампанії та вирощування культур. За оцінкою УЗА, загаломКзасіяно приблизно 19,7 мільйона га порівняно з 25 мільйонами га в середньому в попередні роки. Звісно, багато залежить від подальших погодних умов, які досі були сприятливими для зернових та олійних культур.

Експорт з України за цих умов уКновому сезоні 2023/2024 можеКстановити 44,8 мільйона тонн.КУ минулому сезоні (закінчився 30 червня 2023­го), за оцінкою УЗА, експорт сягнув 58 мільйонів тонн. Виручка України від експорту зернових, олійних та олії за минулий маркетинговий рікКсягнула майже $20 мільярдів.

Перехідні залишки на початку нового сезону становили майже 10 мільйонів тонн зернових та олійних, що в 2,5 раза більше, ніж у попередні сезони, крім 2022/2023 МР, коли залишки були максимальні — приблизно 25 мільйонів тонн.

Загалом експорт зернових та олійних в 2023/2024 МР можна очікувати на зазначеному рівні, якщо збережеться робота українських чорноморських портів і розвиватимуться альтернативні маршрути, зокрема дунайський шлях. Світ уже переконався, що експорт зерна через українські порти та гарантування безпеки мореплавства в Чорному морі — єдиний шлях швидко й ефективно постачати українське зерно до країн, які вкрай його потребують. Тому Україна розглядає план «Б», який стосується дунайських портів і додаткових фінансових інструментів, які дадуть змогу страхувати судна, котрі заходитимуть до портів ВеликоїКОдеси і перевозитимуть зерно без зернової угоди. Оптимізація суднозаходів через гирло Бистре та Сулінський канал дасть змогу збільшити перевалку зерна в дунайських портах на 20 мільйонів тонн на рік.