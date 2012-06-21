Правоохоронці Донеччини отримали незвичне поповнення парку службової техніки — сучасний патрульний катер, за допомогою якого відтепер нестимуть службу на Азовському морі. За словами заступника голови Національної поліції, начальника головного управління НП в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна, який особисто перевірив можливості нового катера, його підлеглі нарешті почали втілювати давні наміри стосовно необхідності дбати про безпеку людей у зоні АТО не лише на суші, а й на морі.
«Ми три роки мріяли охопити цей напрям роботи, оскільки у нас значна берегова лінія — понад 100 кілометрів. І незабаром забезпечуватимемо правопорядок з боку моря: допомагатимемо прикордонникам, Збройним силам і рятувальним службам, які працюють в Азовському морі», — каже посадовець.
Особовий склад (поки що нечисленний) водної поліції вже пройшов спеціальну підготовку в сусідній Запорізькій області, де правоохоронці здобули навички керування патрульним катером і тактики дій під час переслідування й затримання порушників на воді. Головним завданням патрульних залишається охорона правопорядку на узбережжі: розкриття скоєних тут правопорушень, виявлення браконьєрів, перевірка суден і менших плавзасобів тощо. Особлива зона відповідальності морського патруля — прибережні території, куди складно дістатися автомобілем чи пішки.
Фахівці відзначають високі технічні можливості поліцейського катера, який ідеально підходить для служби в умовах Азовського узбережжя. Це шестиметровий дуже стійкий на воді плавзасіб потужністю 140 кінських сил українського виробництва, а його конструкцію свого часу розробили британські інженери для рятувальних робіт у протоці Ла-Манш.