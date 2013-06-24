Триває процес конкурсного відбору кандидатів на участь у пілотному проекті Мінветеранів із започаткування в Україні інституту помічника ветерана. Станом на ранок середи, 26 липня, вже подано 267 заяв від бажаючих за принципом “рівний з рівним” допомогти, підтримати і скоординувати супровід наших Захисників та Захисниць на шляху переходу від військової служби до цивільного життя. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це під час прямого ефіру “Українського радіо” повідомила заступник Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита.

“Експеримент впроваджується у чотирьох пілотних областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській. Кандидатами у помічники у переважній більшості є ветерани й ветеранки та члени їхніх сімей. У цих регіонах спеціально створені комісії вже проводять співбесіди з кандидатами. Вже у серпні обрані учасники розпочнуть навчання у новостворених Центрах ветеранського розвитку та згодом будуть працевлаштовані у сервісних центрах”, – розповіла заступник Міністра.

Майбутні помічники активно працюватимуть з ветеранською аудиторією. Вони консультуватимуть з питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах. Також Мінветеранів налагодило співпрацю із місцевими ЦНАПами, що можуть бути однією з точок дотику в громаді для відповідної категорії людей, зазначила Тетяна Калита.

Нагадаємо, що кандидати на посаду помічника ветерана можуть подати заяву в електронній формі на участь у конкурсі винятково через інформаційний портал Е-ветеран(https://eveteran.gov.ua).

Активно працюють канали інформаційної підтримки процесу набору помічників ветеранів. На ваші запитання очікують телефонні лінії інформаційної підтримки проекту:

Вінницька область – Інна – 063-230-27-58

Дніпропетровська область – Наталія – 063-688-94-10

Львівська область – Наталія – 063-230-25-60

Миколаївська область – Валерій – 097-441-61-04

А також у форматі листування працює електронна пошта інформаційної підтримки: asistantsupport@mva.gov.ua