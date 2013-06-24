19—20 травня у Варшаві відбулася міністерська зустріч країн-членів і партнерів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У фокусі — посилення регіональної політики для сталого розвитку та стійких територій. Участь у заході взяли міністри понад 50 країн світу. Україну представив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, який виступив на пленарному засіданні.

«Головна відмінність українського досвіду — постійна загроза безпеці. Україна живе в умовах великої війни, постійних обстрілів і тривог. Але ми не зупиняємо розвиток. Навпаки — громади залишаються функціональними, а система продовжує працювати», — зазначив Олексій Кулеба.

Він поінформував учасників зустрічі про масштаби руйнувань в Україні. Пошкоджено або знищено понад 350 тисяч об’єктів: житло, лікарні, школи, дороги, інженерна та портова інфраструктура. І понад 100 тисяч об’єктів уже відновлено.

Особливу увагу було приділено ситуації у прифронтових регіонах. Як навів приклад віцепрем’єр-міністр, у Харкові, який лежить за 30 км від кордону з росією, нині проживає понад 1 мільйон людей. «У прифронтових регіонах працюють бізнеси, функціонує транспорт, живуть люди, які підтримують економіку та країну. Наша відповідальність — забезпечити їм підтримку, послуги та перспективу», — наголосив він.

У межах виступу Олексій Кулеба презентував українські підходи до реформування системи управління публічними інвестиціями. Зокрема, всі проєкти, які громади подають на фінансування, проходять через цифрову екосистему DREAM, що забезпечує прозорість та контроль. Упроваджують геоінформаційну систему, яка дає змогу в реальному часі відстежувати потреби та дисбаланси розвитку між регіонами.

«Цифрові інструменти — ключовий елемент реформи. Вони дають змогу не лише економити кошти, а й вибудовувати довіру до держави. За версією ООН, Україна вже входить до топ-5 країн світу за рівнем електронного урядування», — наголосив Олексій Кулеба.

Віцепрем’єр-міністр відзначив важливість партнерства з ОЕСР. Представлені раніше економічний огляд України та огляд доброчесності, підготовлені за участі експертів організації, стали практичними орієнтирами для урядових рішень на національному та регіональному рівнях.

«ОЕСР для нас — стратегічний партнер. Ми сподіваємося на подальшу підтримку у впровадженні міжнародних стандартів у бюджетному плануванні, публічному управлінні та регіональному розвитку», — додав він.

Україна — країна-партнер ОЕСР і продовжує рух до повноправного членства, впроваджуючи реформи відповідно до принципів організації. Участь у міністерській зустрічі стала черговим кроком у зміцненні міжнародного діалогу навколо відновлення та розвитку українських територій.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій