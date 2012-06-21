Наступними вихідними новорічно-різдвяне святкування в Ужгороді продовжиться небувалим за розмахом закарпатським святом «Василля». Відбудуться відразу два фестивалі, які об’єднають мистецькі ярмарки і традиційні частування, розваги, виступи зірок естради й колядницьких гуртів.
Зокрема колядники презентуватимуть свою творчість на різних локаціях. Першого дня, в суботу, в історико-культурному центрі «Совине гніздо» стартує обласний фестиваль-конкурс колядницьких гуртів і вертепів «Нова радість стала…» А в неділю на базі Закарпатського обласного музею народної архітектури відбуватиметься один із найколоритніших фестивалів — «Коляди в старому селі».
На першому майстерність колядницьких колективів, які приїдуть з усієї області, оцінюватиме компетентне журі. Та не менш важливо, що переможців нагородять грошовими призами.
На другий фест, який цьогоріч збереться увосьме, з’їдуться гості з різних регіонів України. Це свято завершиться великим концертом, у якому візьмуть участь одеські афроукраїнці Black Stars, зірки телепроектів та інші колективи.
Протягом двох днів у «Совиному гнізді» за господарів будуть народні майстри, фермери. Продаватимуть вироби ручного виготовлення, а також мед, сир та вина; частуватимуть смачними наїдками та рибною юшкою. Цікавою буде презентація традиційних різдвяних страв. Увагу найменших привабить ігровий майданчик, а дітлахів середнього віку — зона майстер-класів.