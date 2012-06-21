45 тисяч гривень для родин загиблих у зоні АТО військових зібрав рок-концерт Сергія Жадана, який відбувся в харківському театрально-концертному центрі за підтримки управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації.
Учасниками благодійного концерту стали групи «Жадан і собаки», «Шана», «Вул. Курзу», «Папа Карло & Борис Севастьянов», Олег Каданов. Усі музиканти грали безкоштовно.
«Майже всі учасники цього концерту грали і на харківському, і на київському Майданах, і на багатьох благодійних концертах під час війни, — розповів співорганізатор концерту Василь Рябко. — Прекрасно, коли можна поєднати рок-концерт і благодійність: допомагати і музикою нагадувати про важливі речі».
Зібрані гроші музиканти передадуть кільком родинам загиблих українських військових, зокрема з Добровольчого українського корпусу.
«Це родини хлопців, які загинули в той період, коли добровольчі батальйони ще не мали офіційних статусів у Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ, не мали статусу учасника бойових дій і, відповідно, їхні родини не отримують державної допомоги, як родини «офіційних» загиблих. Це нелогічно і несправедливо», — пояснила голова правління Благодійного фонду Сергія Жадана Ірина Куніцина.
Вона наголосила, що мета благодійного проекту — не лише допомогти грошима, а й нагадати суспільству і державі, що ці люди потребують підтримки.
«Хочу нагадати й про інше, — каже Сергій Жадан. — Інколи родинам, які втратили на війні батька, потрібні не так гроші, як побутова допомога і підтримка».
Благодійну акцію Сергій Жадан провів також у Києві. На презентації аудіокниги «Тамплієри» вдалося зібрати 63 тисячі гривень.
«Завдання нашого фонду — не просто збирати гроші та щось купувати, а робити так, щоб люди на сході почувалися потрібними, усвідомлювали себе невіддільною частиною України, — пояснює письменник. — Цьому присвятимо кілька культурних проектів».