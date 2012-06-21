Нещодавно Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» похвалилося тим, що за перше півріччя завдяки нарощуванню динаміки розвитку летовища вдалося приростити пасажиропотік на 30 відсотків. Причому аеропорт на 37% став популярнішим серед іноземців. А тепер керівництво «Борисполя» озвучило подальші грандіозні плани з розвитку летовища, мотивуючи це постійним зростанням пасажиропотоку, зокрема й на внутрішніх рейсах.
Під час прес-туру журналістам показали, яким летовище буде через п’ять років. Серед змін, що чекають на аеропорт, — розширення зони отримання багажу внутрішніх рейсів, трансферної зони тощо. Реконструкція терміналу D — це плюс по дві тисячі осіб на виліт і приліт, відповідно, кожен напрям — до п’яти тисяч осіб, а добудова багаторівневого паркінгу біля нього — це орієнтовно плюс 2000 паркомісць. Передбачена й добудова трьох нових бас-гейтів. Щодо останнього, то йдеться про створення нових автобусних виходів на посадку, зважаючи на зростання кількості перевізників у сезон літньої навігації.
Крім того, в планах реконструкція другої льотної зони. Її ввели в експлуатацію в 1971 році й, відповідно до аналізу, основа смуги вже значно деградувала через інтенсивну експлуатацію та не підлягає ремонту. Згідно з прогнозами, зростання попиту на пасажирські авіаперевезення призведе до того, що в найближчі п’ять років однієї смуги вже буде недостатньо. Тож збудують нову на місці старої.
До речі, про те, що державне підприємство може бути успішним, свідчить інформація з сайту летовища, де зазначено, що протягом І кварталу 2017 року Державна аудиторська служба України проводила фінансовий аудит діяльності аеропорту за 2013—2016 роки. І встановлено, що державне підприємство не мало економічного зростання і прибутковості до 2015 року. Однак у 2015—2016 роках завдяки інтенсивному розвитку досягло значного економічного зростання. Державні аудитори відзначили значне перевиконання Стратегічного плану розвитку підприємства на 2015—2019 роки.
І міжнародний аудит підтвердив ефективність стратегії розвитку аеропорту. Так, аудиторська перевірка за міжнародними стандартами фінансової звітності за результатами 2016 року засвідчила оптимізацію бізнес-процесів (зменшилися витрати в умовах збільшення пасажиропотоку), прозорість закупівель, підвищення ефективності підприємства загалом.
Отож візитівка країни має неухильно дотримуватися обраного курсу на розвиток та продовжувати створювати позитивне враження про нашу державу.
ДОВІДКА «УК»
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» найбільший в Україні. Він забезпечує майже 60% авіаційних перевезень держави і щороку обслуговує понад 8 мільйонів пасажирів. Летовище зручно розташоване на перетині багатьох повітряних шляхів, що з’єднують Азію з Європою та Америкою. Понад 40 національних і закордонних авіакомпаній здійснюють перевезення пасажирів та вантажів 80 регулярними маршрутами по всьому світу.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»