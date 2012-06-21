«Українська родина» — це громада, яка діє в місті Анталія (Туреччина). Тут наші співвітчизники часто збираються сім’ями, організовують найрізноманітніші заходи. Завдяки їхнім зусиллям у цьому курортному місті з’явився Парк української культури, а торік і барельєф Тарасові Шевченку. Нинішнього березня українці Анталії зібралися біля пам’ятного знака Генієві, аби вшанувати його пам’ять. Разом з ними на цій церемонії був консул України в Туреччині Емір Рустамов.

Звучали Тарасові вірші та пісні на його слова у виконанні юних Єви Гюндюз, Ельфін Айхан та Сафії Юнлю, а також гурту «Намисто» з міста Аланія. Віта Михайлова, голова «Української родини», прочитала вірш-присвяту Шевченкові, який написала українка з Індії Марина Акрам торік до відкриття барельєфа Великому Кобзареві. З добіркою творів славетного українця ознайомили викладачі та учні української суботньої школи, яка діє при громаді наших співвітчизників.

Цього дня в Парку української культури наші співвітчизники посадили молоді деревця. Із саджанцями українцям допомогла мерія району Муратпаша міста Анталія.

Українці в Анталії бережуть не лише пам’ять про славетних співвітчизників, вони активно популяризують наші народні традиції. Перед початком великого посту громада «Українська родина» відзначала за обрядом Колодія, або Масницю. Це гуртове святкування, адже сходяться на нього цілою вулицею друзі, знайомі, родичі, сусіди. В Анталії на захід зібралося чимало людей. За словами Віти Михайлової, було весело, пісенно, по-домашньому затишно й дуже смачно. Адже гуртом ще й ліпили вареники з картоплею та вишнями.