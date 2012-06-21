Це – єдині пінгвіни, які розмножуються на морському льоду, що робить їх особливо вразливими перед кліматичною кризою. Їх популяція в Антарктиді становить трохи більше півмільйона особин.
Відкриття було зроблено шляхом виявлення характерних червоно-коричневих плям, які пінгвіни залишають на льоду. Знахідки стали можливими завдяки зображенням з більш високою роздільною здатністю, отриманою з нового супутника, оскільки попередні сканування не могли виявити більш дрібні колонії.
Супутник Sentinel-2 Європейського космічного агентства був запущений в червні 2015 року та має дозвіл 10 метрів. Це дозволило знайти дрібні колонії пінгвінів, повідомили вчені в статті для журналу Remote Sensing in Ecology and Conservation.
Особливою несподіванкою для експертів стали дві нові колонії птахів, які були знайдені далеко від берега, що живуть на морському льоду, прикріпленого до айсбергів. Кожна нова колонія налічує кілька сотень пінгвінів. Усі нові колонії перебувають у районах, схильних до ризику, і вчені говорять, що через деякий час пінгвіни будуть подібні « до канарейок у вугільній шахті», у міру того як глобальне потепління все більше впливатиме на Антарктиду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»