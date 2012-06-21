У ході дослідження група вчених на чолі зі Стівеном Емслі опинилася в Антарктиді. Там, через танення снігу вдалося виявити древнє кладовище пінгвінів Аделі, що існувало тисячі років тому.

Рішення поїхати в Антарктиду було прийнято вченими і тому, що вони ретельно вивчили супутникові знімки останніх років. Вчені змогли по ним зрозуміти, що сніговий покрив все менше покриває мис Ірізар в морі Росса. Крім того, за останні 30 років у цьому місці збільшилася температура моря, воно скало теплішим. Таким чином дослідники прийшли до висновку, що в Ірізарі можна виявити щось унікальне.

В результаті роботи вчені знайшли стародавнє кладовище пінгвінів Аделі. Згідно з даними, отриманими в ході радіоізотопного аналізу, кістки птахів в цьому місці знаходилися приблизно п'ять тисяч років. Однак крім решток пінгвінів дослідники виявили і їх мумії. Відзначається, що в основному вони знайшли мумії пташенят – дорослі пінгвіни гинуть рідше. Причому, що цікаво, на тих тушках, вік яких не старше 800 років, збереглося пір'я.

У роботі, опублікованій в журналі Geology, Емслі описав три періоди окупації мису Ірізар пінгвінами Аделі. Птахи приходили, покидали і знову поверталися на облюбоване ними місце, поки приблизно 800 років тому не почався Малий льодовиковий період, і мис не вкривався товстим шаром снігу. З тих пір їх історія була захована від людських очей. Ніхто з часів Роберта Фалькона Скотта, який першим в 1901-1903 роках прийшов у море Росса, і подумати не міг, що поруч заховане джерело знань про минуле Антарктиди. «За всі роки, які я проводив тут, ніколи не бачив такого місця», – сказав Емслі, якому пощастило досліджувати поховання пінгвінів першим.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»