Вчені виявили в горах в центральній частині Антарктиди поклади льоду віком 2,7 мільйона років, що може змінити уявлення про початок льодовикового періоду. Про знахідку дослідників повідомляє журнал Science.
Як відзначають дослідники, льодовиковий період почався приблизно 2,6 мільйона років тому. Головною його особливістю є те, що площа заледеніння і температури поверхні Землі у його історії не були постійними – льодовики наступали і відступали кожні 40 і 100 тисяч років, і ці епізоди супроводжувалися різкими похолоданнями і потепліннями.
Вік же виявлених дослідниками покладів льоду становить 2,7 мільйона років і є рекордним, оскільки вік найдавніших покладів льоду, виявлених раніше, становив 1,7 мільйона років. Вчені відзначають, що в льоду збереглися бульбашки вуглекислого газу та інших парникових газів, які містилися в атмосфері в той час.
Знайдені зразки льоду – це найдавніші зразки атмосфери Землі, доступні дослідникам на даний момент. На думку вчених, вони можуть розповісти про особливості настання льодовикового періоду.
Вивчення зразків льоду показало, що 2,7 мільйона років тому вміст вуглекислого газу в атмосфері був низьким, нижче, ніж показували вивчення раковин молюсків та інші кліматичні "літописи". Якщо висновки вчених підтвердяться, може виявитися, що інструменти, які раніше використовувалися вченими для вивчення умов на Землі, є невірними.
Надалі дослідники планують отримати зразки давніх покладів льоду і визначити, чи є зміна рівня вуглекислого газу в атмосфері ключовим фактором настання льодовикового періоду.