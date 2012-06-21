Дослідження, проведене співробітниками Прінстонського університету, показало, що ізольований фрагмент льоду під пагорбами утворився 2,7 мільйона років тому.
Досі найстарішою ділянкою льоду, про яку знали вчені, була та, яка розташована в районі Dome C в Антарктиді. Її вік майже 800 000 років, тобто цей лід весь цей час не танув.
«Існує сильне бажання відсунути дату найстарішого запису на льоду, щоб краще зрозуміти, що стимулює зміни клімату в природі», – говорить полярний геолог Лаура Керл з Вашингтонського університету, яка разом з іншими дослідниками вивчає крижані глибини під пагорбами Аллана.
«Пагорби Аллана були цікавою областю з 1970-х років, коли вчені почали знаходити тут місячні і марсіанські метеорити, які дуже давно впали на Землю. Тепер ми виявляємо, що під пагорбами є старий лід», – говорить Керл.
На жаль, оскільки фрагмент льоду був відділений від іншої частини Гондвани, існує межа тому, що він може розповісти нам про умови навколишнього середовища Землі. Але відкриття показало, що пагорби Аллана можуть бути місцем розташування крижаних стовпів віком у понад мільйони років.
Керл і її команда створили віддалений табір на Алланских пагорбах на висоті 1950 метрів над рівнем моря і використовували снігоприбиральні машини для буксирування спеціальних радарів. Справа в тому, що радіолокаційні сигнали відскакують від шарів льоду, прихованих під поверхнею, виявляючи відмінності в таких явищах, як хімія льоду і його щільність.
Відзначається, що вивчення найдавнішого льоду дозволить вченим уточнити кліматичну характеристику минулого, а також спрогнозувати можливі зміни клімату в перспективі.