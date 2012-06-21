В Антарктиді знайшли понад тонну скам'янілостей динозаврів (фоссілій), вік деяких становить 71 мільйон років.
Знахідки виявила команда вчених з Австралії, США і ПАР, повідомляє ABC News.
Знайдені скам'янілості належать до кінця епохи динозаврів і належать в тому числі морським рептиліям.
Вчені також виявили скам'янілості плезіозаврів, мозазаврів та птахів, які жили 145 - 66 мільйонів років тому.
Динозаври жили на Землі в мезозойську еру, протягом трьох геологічних періодів – тріасового, юрського і крейдяного. Їхнє існування тривало майже 160 мільйонів років і закінчилося 66 мільйонів років тому. Для порівняння, з моменту відділення предків сучасної людини від інших приматів до нашого часу пройшло орієнтовно майже 6-7 мільйонів років.
Поява динозаврів приблизно 225 мільйонів років тому пов’язана з потеплінням: рептилії розмножувалися без водного середовища і швидко пересуватися суходолом, заселивши майже всю планету. Нині їхні викопні рештки знаходять на всіх сучасних континентах, навіть у Антарктиді.
Динозаври пережили багато змін на Землі і вимерли в кінці крейдяного періоду. Обгрунтованого висновку щодо причин їх вимирання у науки немає, але точно відомо, що вимирання багатьох живих істот трапилося в один час.
Згідно з однією із найбільш популярних гіпотез, причиною масового вимирання став величезний астероїд або комета, які зіткнулися із Землею в районі території сучасної Мексики. Саме там знаходиться древній кратер Чиксулуб діаметром майже 180 кілометрів, виникнення якого датується кінцем крейдяного періоду. Таке зіткнення могло призвести до зниження температури на цілих 26 ° C на кілька років! Тож не дивно, що багато тварин не змогли пристосуватися до таких різких змін і вимерли.