У Південній Америці були виявлені скам'янілості, вік яких понад 100 мільйонів років. Ці рештки могли належати найбільшій наземній тварині, яка будь-коли існувала на нашій планеті.

Палеонтологи пояснили, що знахідка в Аргентині наводить на думки, що раніше існував динозавр, який був навіть більшим за тиранозавра. Йдеться про аргентинозавра. Від його скелета залишилися тільки фрагменти, тому вчені не можуть зробити остаточні висновки.

Раніше вважалося, що патаготітан (рід тітанозаврових) – один з найбільших представників наземних тварин, які жили на Землі мільйони років тому. Доктор Грегорі Пол виявив, що розміри кісток аргентинозавра набагато більші за кістки патаготітана.

«Головний висновок мого аналізу полягає в тому, що патаготітан безумовно не є найбільшим відомим титанозавром», - цитує Пола Syfy Wire. Вага аргентинозавра оцінювався у 75 тонн, у той час як патаготітан важив близько 50-55 тонн. Тобто вага найбільшої сухопутної тварини – майже 13 африканських слонів.

Такі величезні травоїдні повинні були щодня з'їдати кілька дерев, щоб залишитися в живих. Найвища швидкість, якої вони могли досягти, була не більшою 24 км/год. Однак вчений зазначив, що вже були знайдені рештки інших зауроподів, які могли бути більшими аргентинозавра.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»