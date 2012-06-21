Марія Кандотті, працівниця ферми біля аргентинського міста Сан-Хав'єр, виявила на рисовому полі моторошну змієподібну істоту. На вигляд вона нагадувала вугра, проте паща істоти була наповнена зубами, схожими на людські.
Про це розповідає Daily Mail.
Марія виклала фотографії істоти в мережу, зробивши такий підпис: «Ось така красуня запливла річкою на рисове поле. Ми не знаємо, що це, але це вже друга виявлена нами істота. Будьте уважні». Пізніше експерти пояснили, що істота на фотографіях – лусковик, або lepidosiren paradoxa, що потрапив в зрошувальну систему рисового поля.
Пабло Скаработті, вчений з Національного інституту фонетологіі Конікета, сказав, що цей вид, також відомий як американська грязьова риба, унікальний для Південної Америки.
Ця риба, що живе в основному в стоячій воді, – єдиний представник двоякодихаючих в Південній Америці, тобто істота може дихати як зябрами, так і легкими. У бруду ці риби будують невеликі печери, в яких, як у коконі, можуть залишатися до трьох років, не виходячи на поверхню. Страшні «людські» зуби необхідні рибі, щоб ламати панцирі крабів і равликів, якими вони харчуються.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»