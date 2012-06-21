29 січня на Донеччині представники проросійських незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» здійснили цілеспрямований масований артилерійський та мінометний обстріл житлових кварталів прифронтової Авдіївки.
Внаслідок потужного вогневого удару троє мирних жителів міста (1976, 1959 та 1991 років народження) отримали мінно-вибухові травми, численні осколкові поранення різних частин тіла. Усім потерпілим надано медичну допомогу.
Як повідомили в обласній прокуратурі, відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Донецької області.