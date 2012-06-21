В Авдіївці, яка перебуває під інтенсивними обстрілами з боку бойовиків, оголосили надзвичайний стан, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
За його словами, в Авдіївці створено обласний координаційний центр, до якого увійшли керівники міста, силовики, рятувальники та представники місцевих підприємств. Жебрівський також перебуває на місці подій, повідомляє ТСН.
Голова Донецької ОВЦА додав, що станом на 12 годину ночі температура батарей у помешканнях в місті – 35-40 градусів, а температура у квартирах – 16-17 градусів тепла. Авдіївський коксохім забезпечує циркуляцію теплоносія в тепломережах.
Жебрівський зазначив, що місцева лікарня забезпечена потужними дизельними генераторами і працює в штатному режимі. На автономному опаленні також дві школи та дитячий садочок. ДСНС терміново перекидає в Авдіївку додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові гармати, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування. Координаційний центр посилено працює над тим, щоб забезпечити на ранок доставку для мешканців гарячого харчування.