40 тонн допомоги від небайдужої Рівненщини вже в Авдіївці.
«Щиро дякую всім жителям краю, які поділилися не лише необхідними речами чи продуктами, а й звичайнісіньким людським співчуттям та добром», – наголосив голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.«Завдяки такій злагодженій роботі ми лише за два дні зібрали понад 40 тонн допомоги і відправили її до Авдіїівки. Приємно, що жоден район чи місто обласного значення не залишилися осторонь».
Як розповів очільник області, за два дні на спеціальному складі зібрали 30 тонн харчів та бутильованої води, 8 тонн теплого одягу, предметів особистої гігієни та іграшок. Для міста, що має проблеми з теплом, передадуть 14 твердопаливних котлів та 4 електрогенератори. Окрема подяка – лісівникам та фармацевтам: перші самостійно відправили в Авдіївку дрова, другі – ліки.
Водночас у ці дні активізувалися шахраї, які телефонують керівникам підприємств і від імені «радників» голови облдержадміністрації вимагають кошти начебто для допомоги Авдіїівці. Очільник області каже: за його дорученням створено оперативний штаб, до якого й потрібно звертатися тим, хто справді хоче поділитися добром.