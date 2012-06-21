Австралійський режисер з українським корінням Стефан Бугрин закінчив роботу над першою частиною документального кінопроекту "Матері війни", присвяченого долям жінок, які постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми завершили першу частину проекту, зняту за матеріалами, зібраними на Сході України. Фільм відправили на Мельбурнський фестиваль", - каже режисер.
Стрічка розповідає історії жінок-матерів із Запоріжжя та Харкова. Одна з героїнь, Галина - керівник головного волонтерського центру "Солдатський привал" у Запоріжжі. Її син загинув 2014 року на передовій, і вона вирішила приєднатися до волонтерського руху. Юлія – фронтовий снайпер. У неї є син і донька, які чекають на її повернення після закінчення війни. Світлана - мати сина, яка пройшла важкий шлях повернення тіла своєї дитини з підконтрольної бойовикам території.
Проект австралійського режисера реалізують через краудфандинг та коштом української громади Австралії, яка зібрала майже $20 тис. на його втілення.
Сьогодні автор працює над просуванням цього продукту в Австралії та одночасно збирає кошти на другу частину фільму, про матерів війни із Західної України.
Офіційний трейлер cтрічки можна переглянути тут, а детальнішу інформацію про фільм "Матері війни" можна отримати на сторінці студії та проекту у соцмережі Facebook.