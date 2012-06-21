У межах історичної угоди між Tesla та енергетичною компанією Neoen в Австралії встановлять найбільшу в світі літій-іонну батарею.
Батарея допоможе захистити Південну Австралію від енергетичної кризи, яку пережив регіон, заявив прем'єр Джей Везерілл.
Керівник компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв виготовити батарею за 100 днів, або, за умови недотримання строків, надати її країні безкоштовно.
Батарея на 100-мегават (129 магават-годин) має бути готова вже цього року.
Батарея Tesla разом із вітровою електростанцією Neoen буде працювати цілодобово і стане додатковим джерелом електроенергії у регіоні в разі виникнення надзвичайних ситуацій, заявили в уряді країни.
«Це повністю змінить спосіб енергезбереження, стабілізує роботу південно-австралійської мережі, а також зменшить тиск на ціни», – сказав прем'єр Джей Везерілл.
Відлік 100 днів почнеться, щойно угоду буде підписано.
Tesla розширює виробництво батарей паралельно із виробництвом машин.
Південна Австралія потерпає від перебоїв з електроенергією з вересня минулого року, що спричинило суперечки довкола енергетичної політики в цьому регіоні країни.