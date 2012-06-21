Відтепер, стверджують правоохоронці, водійське посвідчення неможливо буде купити. З 1 липня в Україні стали чинними нові питання з Правил дорожнього руху, які використовують на іспитах для отримання посвідчення водія. Тож, можливо, «рєшалам», які пропонують за 300 доларів купити посвідчення без проходження тестів, доведеться шукати іншу нішу.

«Діємо, щоб на дорогах водії знали ПДР, а не починали їх вчити на автошляхах країни», — зауважують у головному сервісному центрі МВС. І пояснюють, що завдяки нововведенням охочий стати кермувальником не стикатиметься з такими проблемами, як невідповідність питання категорії, низька якість зображення на ілюстративних матеріалах до питання, наявність двох правильних відповідей, складних або заплутаних формулювань. Загалом сформульовано й опрацьовано понад 2000 питань, а з часом їх оновлюватимуть і доповнюватимуть.

«У нових тестах питання актуалізували, виправивши їх відповідно до сучасної ситуації на дорогах, більше уваги приділили практичним навичкам, які знадобляться майбутнім водіям під час керування транспортним засобом. Окрім цього, питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Водіям легкових автомобілів, наприклад, не доведеться відповідати на запитання, пов’язані з кермуванням автобусами чи вантажівками. Запитання тесту зорієнтовані на те, щоб людина, яка вивчила правила дорожнього руху, могла відповісти на них. А до кінця 2017 року заплановано впровадження посиленого контролю над складанням іспитів — фото- та відеофіксації», — пояснив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

До речі, все інше, що стосується теоретичної частини екзамену, залишається без змін: тест триватиме 20 хвилин і складається з 20 питань, які обирає система за випадковим принципом. Тож завчити екзаменаційний білет тепер не вийде. Тест обов’язково містить запитання за 4 тематичними категоріями: 10 із правил дорожнього руху, 4 — з будови та експлуатації транспортних засобів, 4 — з основ безпеки руху і 2 — з надання першої медичної допомоги.

Як зазначає прес-служба Головного сервісного центру МВС, на офіційному сайті служби (hsc.gov.ua) кожен охочий може безплатно перевірити свої знання Правил дорожнього руху і зрозуміти, наскільки він готовий до тестування. Безумовно, дуже зручно. Однак користувачі соцмереж, які виявили бажання скористатися пробним тестуванням, скаржаться, що це зробити дуже складно. «Сайт hsc.gov.ua не працює, а якщо працює, то нестабільно, загалом більше лежить, ніж працює», — пише один з користувачів.

Ми теж поцікавилися можливістю пройти пробний іспит. Однак анонімно це зробити не можна, потрібна реєстрація, слід вказати адресу своєї електронної скриньки і пароль. Оскільки надавати пароль не хотілося, спробували використати інший запропонований варіант — увійти через соцмережі. Але коли зробили це через Фейсбук, нам висвітилося повідомлення: «Додаток не налаштований. Він у режимі розроблення, і у вас немає до нього доступу».

Що ж, сподіватимемося, що ці недоліки з часом буде ліквідовано, і в тих, хто захоче перевірити свої знан­ня Правил дорожнього руху, перешкод для цього не буде.

Корисний контакт. Проконсультуватися у фахівців Головного сервісного центру МВС можна за телефоном (044) 290-18-99.