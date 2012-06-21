На узбережжя Азовського моря поїхали перші 296 дітей на оздоровлення та відпочинок. За даними департаменту соціального захисту Запорізької ОДА, лише протягом першої зміни за рахунок коштів облбюджету оздоровлять 900 дітей. Усього протягом літньої кампанії до дитячих закладів направлять понад 120 тисяч дітей.
Цього року значно збільшено обсяг фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, передбачених на оздоровлення. Зокрема, з облбюджету обсяг фінансування збільшено на 6 мільйонів 256 тисяч гривень, із місцевих бюджетів — на 2 мільйони 619 тисяч. Планові показники фінансування оздоровчої кампанії 2017 року з урахуванням усіх джерел фінансування становлять 92 мільйони 116 тисяч гривень.