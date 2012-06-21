Прогресивні керівники в регіонах, не чекаючи доки реформа охорони здоров’я стартує офіційно, самостійно змінюють систему на місцях.
Про це в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» розповів заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.
«Таких керівників небагато. Але я думав, що буде менше. З останніх вражень: був приголомшений тим, що побачив у місті Балта на Одещині, настільки класно вони господарюють у своїй лікарні та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Місцева влада працює з медиками в максимальній спайці. Лікарнею мене водив міський голова, розповідаючи, уявіть собі, де й що в ній стоятиме».
Лікарі й місцева влада роблять те, що МОЗ, запроваджуючи реформу, прохатиме робити всіх, —– наприклад у Балті вже комп’ютеризували первинну допомогу, — наголосив він.