На аукціонах облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації UA4000228449 на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку Дія під назвою «Євпаторія».

Запуск нових облігацій у застосунку Дія відбувається в межах спільного проекту Мінфіну та Мінцифри, який започатковано у жовтні минулого року.

Також у Дії є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».

На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.

Кожна придбана військова облігація – це визволення з окупації українських міст і сіл, підтримка Збройних Cил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

Військові облігації – це внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора. Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками.

Купівля військових облігацій – це інвестиція у поразку рф.