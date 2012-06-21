У загальному тижневому обсязі мовлення національних і регіональних телерадіоорганізацій передачі та/або фільми державною мовою мають становити не менш як 75% загальної тривалості таких програм (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00. Місцевим мовцям відведено 60% у таких самих часових межах.
Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою Законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови
аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». За таке рішення проголосувало 269 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі. До слова, жоден депутат від Опоблоку його не підтримав, повідомляє УНІАН.
За невиконання вимог щодо квот з телерадіоорганізації, що здійснює мовлення, стягуватимуть штраф обсягом 5% загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої на мовлення. Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.