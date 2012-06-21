Під час робочої поїздки до Енергодара голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль назвав 2017-й роком будівництва житла в області для учасників АТО. Після ознайомлення з об’єктом незавершеного будівництва, який влада міста енергетиків планує реконструювати і надати 120 квартир ветеранам АТО, очільник області зазначив, що ця споруда перебуває на балансі ДТЕК.
Її вартість становить близько трьох мільйонів гривень. Недобудову планують передати на баланс міста. До неї підведено всі комунікації, тож уже цього року тут можуть оселитися перші мешканці. Будинок призначено учасникам бойових дій.
До речі, поряд з цією недобудовою є гуртожиток, який також буде перепрофільовано під житло для учасників АТО.
Загалом в Енергодарі проживають майже 250 ветеранів війни на сході України.