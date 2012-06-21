Уряд встановив чіткий порядок розрахунку й повернення до бюджету невикористаних сум субсидії, що надають населенню для відшкодування витрат на оплату централізованого опалення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, що унеможливлює нарахування будь-якої заборгованості субсидіантам після відповідного розрахунку за результатами опалювального періоду. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 23.08.2016 р. № 534.
Якщо сім’я своєчасно і в повному обсязі сплачувала обов’язкову частку платежу згідно із субсидією, заборгованості після повернення до бюджету невикористаних субсидій не виникає. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Якщо громадянам — одержувачам житлових субсидій надійшли платіжки із заборгованістю за тепло, газ чи електроенергію у разі використання цих енергоносіїв для опалення за минулий опалювальний період, постачальники житлово-комунальних послуг зобов’язані провести перерахунок платежів.
Нагадаємо: оскільки соціальні нормативи споживання послуг, на які надають субсидію, не відповідають споживанню послуг, щороку на рахунках отримувачів утворюється значна сума невикористаних субсидій. До прикладу, за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій становила понад 14 мільярдів гривень.
Держава не може залишати на рахунках у монополістів передбачені людям кошти на оплату комунальних платежів, якщо послугу фактично не надано.
Невикористана субсидія на газ і електроенергію, які використовують для побутових потреб (газова колонка, плита, світло), залишається на рахунках субсидіантів. Зекономлені 100 кубометрів газу або 150 кіловатів електроенергії, які використовують для опалення будинку, буде виплачено енерго ощадним сім’ям готівкою.
Усе, що перевищує вартість 100 кубометрів газу або 150 кіловатів електроенергії, яка йде на електроопалення, і невикористані субсидії на холодну й гарячу воду за підсумками опалювального сезону буде повернуто до державного бюджету.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»