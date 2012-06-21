Археолог-любитель Єгор Клімов металошукачем виявив в Естонії рідкісний золотий нашийник, якому 1700 років. Оглядаючи старовинний жертовник Сааремаа, він у складі пошукової групи на чолі з археологом Маріко Мягі, почув звук, який подав металошукач. Команда археологів вже зібралася йти піти, але Климов почав копати і побачив жовтий блиск. Знахідкою виявилося золоте кільце з головою змії на одному кінці.

Нашийник відноситься до римського залізного віку, близько ІІІ-го століття нашої ери. Такі нашийники цього періоду були знаками високого рангу в Скандинавії. Археологи кажуть, що чим складнішим був дизайн і конструкція, тим знатніший і поважніший був його володар. Майже всі раніше виявлені нашийники були знайдені в болотах; жоден з них не знаходили в могилах. Дослідження артефактів показали, що предмети, поховані в болотах, як правило, не були такими, як ті, які поховані в могилах. З понад 60 золотих шийних кілець скандинавського залізного віку археологи переважно знаходили в Швеції і Данії. Кілька таких кілець знайшли у Фінляндії, а один – у Польщі.

Дуже мало таких артефактів цього періоду було виявлено в Естонії, а золоті предмети будь-якого періоду вкрай рідкісні в естонських археологічних звітах. Їх можна буквально перелічити на пальцях однієї руки. При вазі 175 грам цей предмет є найважчим і найбільш цінним золотим археологічним артефактом, коли-небудь знайденим в Естонії, і, мабуть, він належав комусь із найвищого рангу серед тодішньої північної еліти. Ця знахідка підтверджує гіпотезу про те, що те, що зараз є західною і північно-західній Естонією, мало значущі культурні зв'язки з народами навколо Балтійського моря і в Скандинавії, а також з племенами в сучасних прибалтійських державах і Росії.

Знахідка Сааремаа могла бути браслетом, спіральним коміром або намистом. Важко сказати, чому золотий нашийник знайшли поряд з жертовними предметами, і чому він був навмисно деформований, адже його велика вага і довжина вказують на те, що це, ймовірно, було кільце для шиї.

«Можна сказати, що це, ймовірно, найцінніший будь-коли знайдений артефакт в матеріальному сенсі, на території Естонії», – пояснив Мягі у новинах ETV «Aktuaalne kaamera». «Вважається, що той, хто носив такий золотий обруч на шиї, був символом приналежності до вищих ешелонів суспільства. Так що це не звичайний браслет. Як цей артефакт потрапив до Сааремаа, можна тільки здогадуватися, ймовірно, ми ніколи не отримаємо на це правдивої відповіді. Це вид ювелірних прикрас, який у всій Скандинавії вважається одним із найбільш цінних предметів римського залізного віку, і він безпосередньо пов'язаний з королівською владою і королівськими сім'ями».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»