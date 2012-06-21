В полоні у бойовиків перебуває 109 людей, повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак в ефірі телеканалу «112 Україна».
Пан Грицак заявив , що тільки одна людина вирішує долю наших 109, про яких ми знаємо, що вони перебувають у полоні — це Володимир Путін.
За його словами, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну полоненими.
«Повірте, ми ж не просто так сказали, що готові віддати один до трьох. Ми готові все зробити, щоб забрати наших хлопців. Ще раз скажу — непроста цифра, ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 людей, які отримали вже вироки в судах. Просто віддамо, щоб зрушити з місця цей процес», — сказав Василь Грицак.