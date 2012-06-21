Військова прокуратура завершила розслідування обставин Іловайської трагедії, внаслідок якої у серпні 2014 року загинуло 366 українських бійців, 429 отримали поранення, а ще 300 потрапили у полон. Про це заявила прес-служба ГПУ.
Водночас у прокуратурі додали, що кінцеве рішення у провадженні ухвалять після завершення допитів та притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.
«Згідно з висновками експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, який знаходиться у безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку з Іловайською трагедією, є військова агресія Збройних сил РФ у вигляді прямого вторгнення на територію України», – йдеться у повідомленні.
За результатами слідства та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ М. Богдановському, який «безпосередньо здійснював командування і контроль підрозділів ЗС РФ під час їх вторгнення на територію України у серпні 2014 року» та організував вбивство українських бійців біля Іловайська.
Крім того, притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 89 осіб, у тому числі 43 росіян, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб з-поміж керівництва ЗС РФ (міністр оборони Росії Сергій Шойгу його перший заступник Валерій Герасимов), додали в ГПУ.
Вказаних осіб оголошено в розшук, суд дав дозвіл на їх затримання.
«До суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", –повідомили у прес-службі прокуратури.
Головна військова прокуратура продовжує збирати докази та встановлювати причетних до війни проти України та вчинення воєнних злочинів на території України.
У прокуратурі додають, що кожен винний має понести заслужене покарання, яке визначать як українські суди та Міжнародний кримінальний суд.