Індійська організація з дослідження космосу (ІSRO) планує 15 лютого запустити відразу 104 супутника, повідомляє The Times of India. Запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія PSLV-C37. Варто відзначити, що 101 супутник буде належати іншим країнам, інші три будуть індійськими. Як відзначають представники ІSRO, збільшення кількості супутників, які можна запустити за один раз, дозволить знизити витрати на космічні запуски. Якщо запуск відбудеться за планом, Індія встановить новий рекорд.
Наразі ІSRO вдалося запустити 20 супутників одночасно. Рекорд за кількістю супутників, запущених у космос за один раз, належить Росії, яка змогла запустити 37 супутників у 2014 році. США вдавалося запустити 29 супутників за один раз.