Індійська корпорація Mahindra & Mahindra представила нову модель бюджетного компактвена Mahindra Jeeto Minivan. Його створили на базі пікапа Jeeto, що випускається з 2015 року, але замість вантажної платформи новинка має однооб’ємний кузов.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Довжина, ширина та висота Jeeto Minivan становлять 3341, 1485 і
Салон нової Mahindra розрахований на шістьох осіб, задній диван – тримісний, ще одне крісло розміщено праворуч, за водієм.
Конструкція Jeeto Minivan – максимально проста і дешева. У салоні повно «голого» заліза, а в найдоступнішій комплектації у автомобіля немає навіть бічного та заднього скла! Замість них – поліетиленові «рулони».
На перших порах автомобіль Mahindra Jeeto Minivan буде доступний тільки з одноциліндровим дизелем
Ціна на Jeeto Minivan для індійського ринку вже оголошена – 350 тисяч рупій (543 долари США). До речі, автомобіль планують поставляти і на експорт – в Непал і Шрі-Ланку.