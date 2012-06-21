Індійська корпорація Mahindra & Mahindra представила нову модель бюджетного компактвена Mahindra Jeeto Minivan. Його створили на базі пікапа Jeeto, що випускається з 2015 року, але замість вантажної платформи новинка має однооб’ємний кузов.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Довжина, ширина та висота Jeeto Minivan становлять 3341, 1485 і 1750 мм відповідно. Колісна база вимірюється 2250 мм, дорожній просвіт – 180 мм.

Салон нової Mahindra розрахований на шістьох осіб, задній диван – тримісний, ще одне крісло розміщено праворуч, за водієм.

Конструкція Jeeto Minivan – максимально проста і дешева. У салоні повно «голого» заліза, а в найдоступнішій комплектації у автомобіля немає навіть бічного та заднього скла! Замість них – поліетиленові «рулони».

На перших порах автомобіль Mahindra Jeeto Minivan буде доступний тільки з одноциліндровим дизелем 0,6 літра потужністю 16 к.с. і обертовим моментом 38 Нм. Він працює в парі з 4-ступінчастою МКП. Середня витрата дизпалива – 3,8 л/100 км. Пізніше в продажу з'являться модифікації з бензиновим мотором і з двигуном, що споживає метан. Крім того, планується версія «електромобіля».

Ціна на Jeeto Minivan для індійського ринку вже оголошена – 350 тисяч рупій (543 долари США). До речі, автомобіль планують поставляти і на експорт – в Непал і Шрі-Ланку. 