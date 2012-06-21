Індійська поліція вилучила рекордну партію героїну на 550 мільйонів доларів
В Індії правоохоронці вилучили півтори тонни героїну, який перевозили на судні в Аравійському морі, поблизу штату Гуджарат.
Вартість контрабанди оцінюється в 550 мільйонів доларів США, пише ВВС Україна. Представник військово-морських сил Індії Д. К. Шарма назвав конфісковану партію героїну «на сьогоднішній день найбільшим вантажем наркотиків, вилучених індійськими правоохоронцями».
Через Індію, а потім і Індійський океан в Африку возять героїн з Афганістану.
Також повідомляється, що і в самій Індії існує велика проблема з героїновою залежністю в північному штаті Пенджаб, що межує з Пакистаном. За даними досліджень, понад 860 тисяч чоловіків у цьому штаті у віці від 15 до 35 років приймають той чи інший вид наркотиків, а героїнову залежність з них мають майже 53%.