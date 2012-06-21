Індійська поліція вилучила рекордну партію героїну на 550 мільйонів доларів

В Індії правоохоронці вилучили півтори тонни героїну, який перевозили на судні в Аравійському морі, поблизу штату Гуджарат.

Вартість контрабанди оцінюється в 550 мільйонів доларів США, пише ВВС Україна. Представник військово-морських сил Індії Д. К. Шарма назвав конфісковану партію героїну «на сьогоднішній день найбільшим вантажем наркотиків, вилучених індійськими правоохоронцями».

Через Індію, а потім і Індійський океан в Африку возять героїн з Афганістану.

Також повідомляється, що і в самій Індії існує велика проблема з героїновою залежністю в північному штаті Пенджаб, що межує з Пакистаном. За даними досліджень, понад 860 тисяч чоловіків у цьому штаті у віці від 15 до 35 років приймають той чи інший вид наркотиків, а героїнову залежність з них мають майже 53%. 