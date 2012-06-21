Про збільшення популяції тигрів йдеться в доповіді, яку оприлюднили в Нью-Делі 29 липня з нагоди Всесвітнього дня тигра, повідомляє The Guardian.
За даними вчених, кількість індійських тигрів зросла. Популяція тигрів виросли на 6%, і становить майже 3000 тварин. Ці обнадійливі результати підтверджують й інвестиції Індії щодо збереження цієї рідкісної тварини. Адже кожні чотири роки з 2006 року уряд Індії проводить національний перепис тигрів та інших тварин. Цьогорічний перепис здійснювали 44 000 єгерів, які провели майже 318 000 обстежень місць проживання у 20 населених тиграми штатах Індії. Було перевірено площу майже 381 400 км² (147 000 квадратних миль) на місцезнаходження тигрів.
Було встановлено пастки для парних камер у 26 760 місцях на 139 ділянках дослідження, і вони зібрали майже 35 мільйонів фотографій (зокрема 76 523 фотографій тигра і 51 337 фото леопардів). Ці камери-пастки розмістили на 86% території, де живуть тигри в Індії.
Загальна чисельність тигрів в Індії оцінювалася в 2967 особин (з діапазоном помилок приблизно 12%).
Успіх перепису в Індії призвів до того, що уряди Непалу і Бангладеш наймають індійських фахівців для оцінки власних популяцій тигрів.
Ці методи можуть і повинні використовуватися для інших знакових, харизматичних видів тварин, які можуть бути індивідуально ідентифіковані, таких як ягуари в Південній і Центральній Америці; леопарди, гепарди і гієни в Африці, і, можливо, навіть рідкісні тварини Австралії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»