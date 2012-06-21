У Львівській ОДА відбулася підсумкова нарада Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ), завдяки якому з 2013-го року в області впровадили 38 мікропроектів на загальну суму 72,2 млн грн., поінформували в прес-службі ОДА.
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зауважив, що реалізація проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури у Львівській області», який тривав упродовж 2013—2016 років, — це великий успіх. «Ці ґрантові кошти інвестовано в інфраструктуру області, створивши комфорт для багатьох мешканців Львівщини», — додав очільник області.
За словами виконавчого директора УФСІ Віктора Мірошниченка, за час тісної співпраці УФСІ, обласної, районних, міських, селищних і сільських рад, а також місцевих громад вдалося відремонтувати 19 шкіл, 12 дитсадків, 4 медичні заклади (3 амбулаторії та ФАП), 2 водогони й 1 народний дім.
Також Віктор Мірошниченко нагадав, що з 2013-го року проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ IV» фінансував уряд Німеччини через Німецький банк розвитку KFW і був розрахований на Вінниччину, Кіровоградщину та Львівщину. На нього виділили 7 млн. євро ґрантових коштів, які розподілили між областями.
Слід зазначити, що серед трьох названих регіонів — питома вага Львівщини в загальній кількості реалізованих мікропроектів становила 41%, а в грошовому вимірі — 40% коштів інвестовано у нашу область у масштабах всього проекту.