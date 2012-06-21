В мережі Інтернет опубліковано перший тізер фільму «Тарас Шевченко. Повернення». Режисером та автором сценарію виступає Олександр Денисенко. Ролі в фільмі виконали: Борис Орлов, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Олег Волощенко, Роман Луцький, Ганна Топчій та Акнієт Орінтай.
Як зазначають автори: «Фільм розповідає про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Того літа поет, засланий на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від друзів з Петербурга: його помилував особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту в Мангишлаку не поспішає повідомляти про це Тараса й видавати указ про звільнення».
Загальний бюджет стрічки становить 44,8 млн. гривень. Картина створюється за підтримки Держкіно України. Публікація тізера приурочена до 203-чя з дня народження поета, яке Україна святкує 9 березня 2017 року.
В прокат стрічка «Тарас Шевченко. Повернення» вийде в березні 2018 року.