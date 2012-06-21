Учасники міжнародного археологічно-дослідницького проєкту, які проводять дослідження на території Іраку, виявили десять раніше невідомих науці скельних барельєфів, що зображують царя Ассірії і богів Ассирії.

Як повідомляє Archaeology News Network, знахідку зробила команда археологів на чолі з професором Даніеле Моранді Бонакосси з Університету Удіне (Італія). Барельєфи висічені в скелі, яка тягнеться вздовж великого стародавнього зрошувального каналу в археологічному районі Файда, приблизно в 20 км на південь від міста Духок.

Всього виявлено десять унікальних скельних барельєфів Ассирії, датованих VIII-VII ст. до н.е. Канал Файда зберігся до цих пір. Він огинає східний схил гори Кия-Дака, прорізає вапняковий хребет пагорба і наповнюється водою з карстових джерел.

Цей канал у давнину мав ширину близько чотирьох метрів і глибину до семи метрів. З основного каналу вода відводилася в кілька другорядних каналів для зрошення прилеглих полів.

Знайдені барельєфи говорять про те, що цей канал, можливо, був побудований ассирійським царем Саргоном (720-705 рр. до н.е.). Його зображення зустрічаються на панелі двічі, на кожному з її кінців. Між ними, в профіль, зображені статуї головних ассірійських божеств, орієнтованих в тому ж напрямку, в якому по древньому каналу текла вода.

Божества стоять на своїх священних тваринах – левах, драконах, бикахі конях. Ця деталь допомогла вченим ідентифікувати їх. Зокрема, одна із статуй зображає головного ассірійського бога Ашура. Поруч зображено його дружину Мулліс, що сидить на прикрашеному троні, який встановлений на спині лева.

Також вчені ідентифікували зображення бога місяця Сіна, бога мудрості Набу, бога сонця Шамаша, бога погоди Ад'ада і богиню любові і війни Іштар. До речі, верхню частину цих барельєфів ще в 1973 році виявив і описав британський археолог Джуліан Рід. Однак через нестабільну політичну та воєнну ситуацію продовжити дослідження він не зміг. Лише в 1983 році його знахідка була зареєстрована офіційно.

Нову експедицію у цей район було організовано лише 40 років потому. У 2012 році під час побіжного огляду італійська археологічна місія виявила шість раніше невідомих скельних барельєфів. Але тільки в 2019 році вчені отримали дозвіл на проведення розкопок від місцевої влади.

У дослідженні наголошується, що ассірійські скельні барельєфи зустрічаються вкрай рідко. Останні з них, до описаної тут знахідки, були виявлені в далекому в 1845 році французьким консулом в Мосулі Симоном Руе.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»