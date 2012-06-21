Невідомий чоловік відкрив стрілянину в іранському парламенті в середу, поранивши охоронця. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свідка інциденту.
За інформацією агентства Tasnim, в нападі брали участь троє чоловіків, поранення отримали двоє осіб. Деякі дані свідчать, що нападника заарештували, однак офіційного підтвердження цього поки немає.
Свідок повідомив Reuters, що сили безпеки зосередилися всередині і поза парламентом, а також про те, що інцидент уже закінчився.
Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що один нападник увійшов у будівлю парламенту і відкрив вогонь по охоронцях.
Деталі інциденту уточнюються.
Агентство Анадолу повідомляє з посиланням на державне телебачення Ірану, що біля мавзолею аятоли Хомейні в Тегерані також сталася стрілянина, є поранені.