Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой повідомив, що в пам'ять про жертви теракту в Барселоні в країні оголошено триденну жалобу.
Зокрема, він заявив: «Нас об'єднують траур і рішучість перемогти тих, хто потоптав наші цінності і наш спосіб життя».
Як повідомлялося, в центрі столиці Каталонії – на бульварі Рамбла – в результаті наїзду автофургона загинули 13 людей, ще понад 100 постраждали.
Двоє підозрюваних у причетності до скоєння теракту затримано, водієві фургона вдалося втекти. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».