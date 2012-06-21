Уперше за історію проживання українців в Іспанії переклали український вертеп. Діти й дорослі у складі українського музичного театру виступили в культурному центрі Матадеро в Мадриді під час Міжнаціонального різдвяного ярмарку. Українські емігранти демонстрували нашу культуру. А колядка «Ой, радуйся, земле!» викликала «браво» у глядачів, розповідає сайт «ПРОте».
Вертеп переклала Уляна Банах із селища Велика Березовиця, що неподалік Тернополя. Показали ж різдвяне дійство завдяки громадській ініціативі «Армія SOS Murcia», яку створили після трагічних подій на Майдані 2014 року. Ця спільнота займається волонтерством і просвітництвом.
В іспанському регіоні Мурсія, за офіційною статистикою, працює й проживає майже 5 тисяч українців.