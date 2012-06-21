В Іспанії археологи під час проведення розкопок у недавно виявленому комплексі давньоримських вілл виявили гігантську і добре збережену мозаїку.

Як повідомляє Heritage Daily, відкриття зробили археологи з Університету Хаєн. Гігантська мозаїка була знайдена в недавно розкопаному комплексі римських вілл в містечку Ель-Альтільо.

До речі, з мозаїки і почалася історія цього відкриття. Спочатку археологи знайшли фрагменти мозаїки, відомої як тессера, в оливковому гаю на півдні Іспанії. Дослідники припустили, що тут могло розташовуватися велике поселення римського періоду.

Оскільки письмових згадок про таке місто не збереглося, було прийнято рішення про проведення археологічних розкопок, а профінансувала роботи місцева влада.

Ділянку досліджувала команда археологів, яку очолювали Маркос Сото Чівантос і Хосе Луїс Серрано Пенья. В результаті було виявлено розкішну і величезну римську віллу. Вчені датували її IV століттям нашої ери, хоча вони припускають, що це місце завжди було заселено в період з I по V століття.

Всередині цієї вілли і була виявлена гігантська мозаїка розміром 9х18 метрів. Повідомляється, що вона складається з геометричних і орнаментальних візерунків у вигляді сітки, що переплітаються хвилястими лініями. До речі, цей твір уже визнано як однин з найрідкісніших мозаїк, будь-коли виявлених у південних регіонах Іспанії.

Поруч з віллою археологи також розкопали стародавнє кладовище, гончарну піч, яка була призначена для виробництва плитки, і млин, за допомогою якого, вичавлювали оливкову олію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»