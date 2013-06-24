Іспанська влада виявила майно, кошти та компанії п'ятнадцяти російських підсанкційних олігархів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів голова департаменту упередження відмивання коштів Генеральної ради нотаріату Іспанії Маріано Гарсія Фресно, пише Reuters.

“Ми виявили 15 людей із санкційного переліку ЄС та ще 105 пов’язаних із ними осіб чи родичів... Серед них були як не дуже відомі імена, так і знамениті”, - сказав Фресно.

За його словами, після 24 лютого олігархи намагалися передати свої частки у деяких компаніях родичам чи пов’язаним особам для уникнення виявлення.

Серед виявленого іспанською владою: об’єкти нерухомості, компанії та щонайменше одна яхта.

“Провівши пошук понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, оформлених іспанськими нотаріусами з 2004-го року, департамент Фресно встановив, що підсанкційні олігархи володіли частками у щонайменше 10 іспанських компаніях і 13 іноземних”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Іспанії вже заморозили 12 банківських рахунків п’яти підсанкційних росіян, а також арештували три яхти та 23 об’єкти нерухомості.