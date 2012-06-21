Вчені заявили про те, що астероїд, який впав на Землю 66 мільйонів років тому і призвів до загибелі динозаврів, став причиною настання на Землі ночі, яка тривала протягом 18 місяців, повідомляє The Independent.
Моделювання, яке провели дослідники, показало, що падіння астероїда призвело до випаровування гірських порід, які потім конденсувалися в невеликі гарячі частинки і падали на Землю, спричиняючи пожежі.
На думку вчених, через щільний шар сажі та пилу після падіння астероїда на планеті зникли фотосинтезуючі рослини. Темрява на Землі тривала18 місяців. Верхні шари атмосфери Землі збирали енергію Сонця і розігрілися до 200 градусів Цельсія. Це призвело до руйнування озонового шару планети.
Після того, як небо очистилося від сажі, сонячні промені почали проникати до поверхні планети. У цей час розпочався процес швидкого охолодження. Фахівці показали, що після катастрофи середня глобальна температура на Землі впала на приблизно 28 градусів Цельсія (на суші) і на 11 градусів (в океані).
Катастрофічні процеси призвели до вимирання 75% живих організмів на Землі.